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TIMETURK / GÜNDEM / Vali Yerlikaya'dan araçlarını yolda bırakanlara kritik uyarı!

Vali Yerlikaya'dan araçlarını yolda bırakanlara kritik uyarı!

İstanbul'da kar nedeniyle otoyolda ve D-100'de araçlarının yolda bırakan araç sahiplerine uyarıda bulundu.

59 Dakika Önce
2022-01-25 09:27:00
Vali Yerlikaya'dan araçlarını yolda bırakanlara kritik uyarı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrı yaparak "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.

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