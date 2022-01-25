Vali Yerlikaya'dan araçlarını yolda bırakanlara kritik uyarı!

İstanbul'da kar nedeniyle otoyolda ve D-100'de araçlarının yolda bırakan araç sahiplerine uyarıda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrı yaparak "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.

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