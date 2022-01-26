DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evlat nöbetindeki aile sayısı 255 oldu
Yalnız Kurt dizisindeki Esra Türkmen kimdir? Yalnız Kurt'ta Esra'yı kim oynuyor? Esra'nın gerçek adı ne?
Kübra Par'dan Barış Yarkadaş’a tepki: Gazeteciliği bırakıp işi saldırganlığa döktü
Öğretmen ek zam ne zaman yatacak? Öğretmen ek zam farkı ne kadar? Yüzde 2,5 ek zam 27 Ocak'ta mı yatacak?
Kremlin’den Batı ülkelerine gözdağı: Yıkıcı olur!
Rus savaş gemileri Karadeniz’de tatbikat yapacak
Türkücü Bülent Serttaş: Erdoğan'ı 3 kez ağlattım
Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza: 2'si çocuk, 3 kişi öldü
Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt konusu nedir?
Suudi Arabistan ve BAE, Husilerin saldırılarını neden önleyemiyor?
Uğur Aydın kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
Destan 8. bölüm izle | Destan son bölüm tek parça izle
İBB saat verdi! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Tiquinho kimdir? Tiquinho hangi takımda oynuyor
Özge Gürel kimdir? Özge Gürel müjdesi nedir?

TIMETURK / GÜNDEM / Vali Yerlikaya bir kez daha araç sahiplerine seslendi

Vali Yerlikaya bir kez daha araç sahiplerine seslendi

İstanbul'u etkisi altına kalan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçları kaldırma çalışmaları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arnavutköy ve Hadımköy'deki araç sahiplerini yeniden uyardı.

2 Saat Önce
2022-01-26 14:11:47
Vali Yerlikaya bir kez daha araç sahiplerine seslendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yolda kalan araç fotoğraflarını paylaşarak "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş