Vali Yerlikaya bir kez daha araç sahiplerine seslendi
İstanbul'u etkisi altına kalan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan araçları kaldırma çalışmaları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arnavutköy ve Hadımköy'deki araç sahiplerini yeniden uyardı.
2022-01-26 14:11:47
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yolda kalan araç fotoğraflarını paylaşarak "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı. .
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