Vali Gül'ün ''doktor cinayeti'' açıklaması tepki çekti!

Gaziantep Valisi Davut Gül, Konya Şehir Hastanesi'nde başından vurularak öldürülen doktor Ekrem Karakaya cinayeti ile ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu. Gül, Ekrem Karakaya cinayetinin 'sağlıkta şiddet' olarak açıklanamayacağını söyledi.

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay isimli bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı başından vurarak öldürdü. Akçay, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay nedeniyle hastane çalışanları dün iş bıraktı, sağlık çalışanları da Türkiye genelinde iş bırakacaklarını açıkladı.

VALİ GÜL'DEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama da Gaziantep Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, doktor cinayetinin "sağlıkta şiddet" olarak açıklanamayacağını söyledi.

"Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız.." ifadelerini kullanan Gül'ün paylaşımı tepki çekti.

Çok sayıda kullanıcı, "Siz korumalarınız ve zırhlı araçlarınızla şiddetten muaf iken bizi nasıl teselli edeceksiniz?", "Sayın vali hangi şiddet olayında doktorun yanına gittiniz?", "Sağlıkta şiddet değilse nedir?" yorumları yaptı.