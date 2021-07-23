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Vaka sayısı yükselişte... 10 bini aştı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 60 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 11 bin 94 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

8 Dakika Önce
2021-07-23 19:45:31
Vaka sayısı yükselişte... 10 bini aştı

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 60 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 11 bin 94 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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