Vaka sayıları açıkladı... Rakamlar endişe verici
Türkiye'de 24 bin 832 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti
2021-08-03 22:39:09
Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)
Kabak tadı verdi artık... - Birinci gün : Haberler çok iyi ... Vakalarda büyük düşüş...- İkinci gün : Durum çok kötü ... Yükseliş sürüyor...- Üçüncü gün : Yaşasın ... Vakalarda Düşüş sürüyor... - Dördüncü gün : Haberler kötü kısıtlamalar geri gelebilir... - Beşinci gün : Şaka şaka ... Vakalarda büyük düşüş var...Millete habire sopa ve havuç göstermek birilerinin çok hoşuna gitti