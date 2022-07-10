''Uzun süre unutulmayacak bir gece'': İşte İstanbul'da sabaha kadar çakan şimşek sayısı

Kurban Bayramı boyunca sağanak beklenirken İstanbullular geceyi gök gürültüsü ve şimşekler ile geçirdi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününün gecesi İstanbullular için uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor. Megakentte yağışlı hava etkili olurken, peş peşe çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı kentte yaşayanlar olağanüstü gece için sosyal medyadan 'korku filmi sahnesi gibi' yorumunu yaptı.

Bazı İstanbullular çakan şimşekler nedeniyle uyumakta zorlanırken Bursa Mudanya'da gece saatlerinde etkili olan yağmur ile birlikte çakan şimşekler benzer görüntüleri ortaya çıkardı.

İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

İŞTE İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI

Havaforum'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda megakenti aydınlatan şimşeklere dair bir "şimşek haritası"na da yer verildi.