Üzüm alım fiyatları | 2022 üzüm alım fiyatları ne kadar? Kuru üzüm, çekirdeksiz üzüm alım fiyatları

Üzüm alım fiyatları | Fındık alım fiyatlarının ardından üzüm alımları için de fiyat belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzüm alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 üzüm alım fiyatları ne kadar? Kuru üzüm, çekirdeksiz üzüm alım fiyatları!

Fındık alım fiyatlarının ardından üzüm alımları için de fiyat belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzüm alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2022 üzüm alım fiyatları ne kadar? Kuru üzüm, çekirdeksiz üzüm alım fiyatları!

Üzüm alım fiyatları

2022 üzüm alım fiyatları ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; “Geçen yıl kuru üzüm alım fiyatları 13 TL idi, bu yıl da değerlendirmelerimizi yaptık. Fiyat olarak 27 TL olarak belirledik. TMO, çekirdeksiz üzümü 27 TL'den alacak” açıklamalarını yaptı.

Üzüm en çok hangi ilde yetişir?

Ülkemizde üzüm üretimi hemen her bölgede yapılsa da, en çok üretim yapılan yer Ege Bölgesi'dir. Özellikle İzmir ve Manisa üzüm üretiminde en önemli yere sahip olan şehirlerimizdir.

Üzüm ilk olarak nerede ne zaman bulundu?

Üzüm ilk olarak 5500'lü yıllarına kadar uzanmaktadır. Üzümün bitkisi olan asmanın anavatanı Anadolu ve Kafkaslardır. Yabani olan bitkinin; meyvelerinin taze veya kuru olarak tüketilmesi, şarap yapımında kullanılması nedeniyle M.Ö. 5500-5000 yılları arasında kültürel olarak yetiştirildiği düşünülmektedir.