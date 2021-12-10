Uzmanlar uyarıyor: 'Kanser yapabilir'

Türkiye’de satılan ve bazı şehirlerde çok tüketilen midye dolmalarının insan sağlığını tehdit eden zehirli maddeler taşıdığına ilişkin uyarılar uzmanlar tarafından gündeme getirilmeye devam ediyor

Beslenme uzmanı Bülent Işık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda midye dolmasının insan sağılığını tehdit eden ağır metaller içerdiğini ileri süren bir araştırmadan dikkat çeken bilgiler paylaştı

“Potansiyel kanser riski”

Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye'de satılan hazır midye dolmalardaki toksik etkili ağır metal seviyelerini tespite yönelik bir çalışma yayınlandı. Beş ilde yürütülen çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Krom, Arsenik ve Kadmiyum seviyeleri tüketiciler için potansiyel kanser riski oluşturuyor."

"Midye sık yenen bir gıda değil elbette. Odak noktası bu değil. Araştırma denizlerdeki toksik kimyasal madde kirliliğine dikkat çekiyor. O kirlilik de biyolojik çeşitliliğe zarar verir ve çeşitli ürünlerle de bize ulaşır. Dolayısıyla temiz bir çevre için mücadele etmek önemlidir."

“Aşırı tüketimde kansere neden olabiliyor”

Daha önce de beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, midyenin en çok tüketildiği illerden İzmir'le ilgili yaptığı açıklamada önemli uyarılarda bulunmuştu.

İzmir'de çok tüketilen kabuklu deniz mahsullerindeki gizli tehlikeye karşı Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, “Kabuklu deniz mahsullerini tüketirken dikkatli olmalıyız. Başta midye olmak üzere kabuklu deniz canlıları, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içeriyor. Aşırı tüketimde kansere neden olabiliyor” diye konuştu.

“Midye balık yerine geçmez”

"İzmir'de midye sokak lezzetlerinin başında geliyor. Tüketimi çok fazla. Ancak midye başta olmak üzere kabuklu deniz canlıları, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içeriyor. Sağlık açısından zararları mevcut. Kişi bu canlıları tükettiğinde, ağır metalleri de tüketmiş oluyor ve düzenli olarak bu mahsuller ile beslenildiğinde vücuda zarar veriyor. Sinir sistemini zayıflatıyor, bağışıklık sistemini düşürüyor, kansere neden oluyor. Öte yandan midyeyi hamilelerin özellikle tüketmemesi gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin zehirlenmesine yol açar. Ayrıca, bu ağır metallerin etkileri bebeğe geçerek otizm başta olmak üzere zihinsel problemlere bile neden olabilir" dedi.

Beslenme alışkanlığını değiştirmek gerektiğini söyleyen Zünbülcan, “Midye Balık yerine geçmez. Kişi midyeyi seyrek aralıklarla ve bir seferde 3-4 taneyi geçmemek koşuluyla bekletmeden tüketmeli. Her yerden midye almamalı. Özellikle güvenilen markaların sertifikaları bulunan midyeleri tercih edilmeli" dedi.

İzmir'in tamamına yakını midye tüketiyor

Türkiye'de bir midye dükkanı zincirinin İzmir şube işletmeciliğini yapan Veli Kaçar, midyenin eskiye göre daha hijyenik koşullarda yetiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir deniz canlısı olan midye, doğal ortamından toplanıp çiftliklerde yetiştiriliyor. Ancak ülkemizde midye çiftlikleri de yok. İhracat kayıt belgeli, sağlıklı ve kaliteli hijyenik ortamlarda üretilmiş midyeler artık tezgahlarda yer alıyor. Bu midyeleri, kendi hijyenik ortamımızda, mutfağımızda üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin diğer illerinde nüfusun yüzde 50'si İzmir'de yüzde 95'i midye tüketiyor" dedi.

Deniz mahsullerini sıklıkla tükettiğini ifade eden Büşra Portakalcı'da, "2 haftada bir deniz mahsulleri tüketiyorum. Midyeyi de tüketiyorum” dedi. Ünal Berşan Aydemir de, "Ayda en az 1-2 defa midye yiyorum. Midyeye karşı bir bağımlılığım oluştu" dedi. Ukrayna'da yaşayan Akın Aydemir ise, "Türkiye'ye ne zaman gelsem ilk işim midye yemek oluyor" diye konuşuyor. Ethem Koy, midyenin sağlık sorunlarına yol açtığını bilindiği için tüketmediğini vurgularken, “Eskiden kabuklu deniz canlılarını tüketiyordum. Yapılan yerlerin, sağlıklı ve temiz olduğunu düşünmüyorum. Genellikle merdiven altında üretim yapılıyor. Midyenin içerisinde her türlü mikrop var" derken, Melisa Özel de, deniz mahsullerini sevmediğini buna karşılık sadece ayda bir midye tükettiğini kaydetti.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.