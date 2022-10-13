Uzman doktorun şüpheli ölümü! Cesedi denizde bulundu

İstanbul’da özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Taner Günay'ın (44) cesedi Tuzla açıklarında deniz temizleme botunda çalışan görevliler tarafından bulundu. Ailesinin bir süredir haber alamadığı öğrenilen Doç. Dr. Günay’ın ölümünü şüpheli bulan Savcılık soruşturma başlattı

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz Cumartesi günü deniz temizleme botunda görev yapan çalışanlar temizlik sırasında kıyaya 150 metre mesafede bir ceset gördü. Görevliler ardından hemen durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Daha sonra devreye deniz polisi de girerek ceset kıyıya çıkarıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan incelemelerde cesedin, Pendik'te bulunan özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olan Doç. Dr. Taner Günay'a ait olduğunu belirledi. Taner Günay'a ailesinin bir süredir ulaşamadığı kaydedildi.

Polis ekipleri Günay'ın kendisi gibi doktor olan ve bir süre önce boşanan eski eşi E.E.'ye ulaştı. E.E., Taner Günay'ın ailesiyle birlikte yaşadığını, psikolojik ya da maddi bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülürken yapılan incelemenin ardından cenazesi Kocaeli Çayırova'da kılınan namazın ardından toprağa verildi. Doktorun ölümü arkadaşlarını da yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden uzmanlık alanıyla ilgili videolar çekip bilgiler paylaştığı öğrenildi.

Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

Taner Günay'ın ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, doktorun ölümüyle ilgili 'şüpheli ölüm' soruşturması başlattı. Polis de Taner Günay'ın ölüm sebebini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlattı.