Uzman çavuş hakkındaki iddiası asılsız çıkan doktor FETÖ'den açığa alındı

Muğla'da bir uzman çavuşun kendisini darp ettiği iddiası asılsız çıkan doktor hakkında FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktor, açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü. T.T. ile A.A.'nın savcılıkta birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin idari soruşturma kapsamında çalışmaları devam etti. Ayrıca ​​​​​​​Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında da adı geçen doktor T.T., 2 ay açığa alındı. Karar, doktora tebliğ edildi. Uzman çavuş göreve iade edilmişti Uzman Çavuş A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. göreve iade edilmişti. Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.​​​​​ AA .