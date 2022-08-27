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Uzman Çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu

Gaziantep'te Uzman Çavuş Turgay Külcü’nün, parkta başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

13 Saat Önce
2022-08-27 15:00:49
Uzman Çavuş başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl parkında meydana geldi. Vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edildi.

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Külcü'nün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dedektörle parkta boş kovan aradı. DHA

 

 
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