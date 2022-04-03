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Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde gövdesinde Arapça harflerle 'Allah' lafzı olduğu tespit edilen 'doğu çınarı', Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi. Köy muhtarı Hayri Açıkgöz 'Ağacımız koruma altına alındı, buna çok sevindik' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-03 19:36:57
Üzerinde 'Allah' yazan çınar, 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi

İlçeye bağlı Köklü köyünün mezarlığında geçen yıl bulunan 'Ese Dede Türbesi'nin tarihi değer olup olmadığı ile ilgili muhtar Hayri Açıkgöz, Bartın Valiliği'ne başvuru yaptı.

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Başvurunun ardından Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

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Ekipler, daha sonra türbenin 50 metre ilerisindeki 350 yaşındaki 'doğu çınarı' ağacının gövdesindeki 'Allah' lafzını fark ederek inceleme başlattı.

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İncelemede, yaşlı ve çift taraflı kovuk gövde kısmının bir tarafından çıkan, 3 farklı sürgün yılları içinde kalınlaşmış, bunlardan kovuk kısmına yakın taraftaki ve eski gövde ile kaynaşmış genç gövdenin üzerinde büyük bir ur geliştiği tespit edildi.

Yaşlı ağacın bu kısımlarına belirli bir açı ile bakıldığında Arapça harflerle 'Allah' lafzının görüldüğü tespit edildi. Daha sonra Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca rapor hazırlandı. Rapora göre doğu çınarının 14 metrekarelik alanı koruma altına alındı, ağaç ise 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendi.

'UZAKTAN BAKINCA FARK ETTİLER'

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Köklü köyü muhtarı Hayri Açıkgöz, "Üniversiteden gelen Barbaros hocamız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'müzden gelen uzman ekibimiz, mezarlıktaki 'Ese Dede' isimli türbede inceleme yaptı. Ekipler, daha sonra bu çınarı görerek inceleme yaptı. Uzaktan bakılınca Arapça 'Allah' lafzının okunduğunu fark ettiler.

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Daha sonra hazırlanan rapor, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kurul, geçtiğimiz gün gönderdiği yazı ile ağacın 'Mistik Anıt Ağaç' olarak tescillendiği bilgisini bize verdi. Ağacımız koruma altına alındı, buna çok sevindik. Hele içinde bulunduğumuz ramazan ayında 'Allah' lafzının tescillenmesi, bizleri çok mutlu etti" dedi. DHA .

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