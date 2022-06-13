Uzan kardeşler arasında 'Erdoğan' kavgası'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cem Uzan'ın adaylığı için 'Zırvayı tartışmak' deyip, Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönme hayallerini yıkan kardeşi Genç Parti Genel Başkanı Hakan Uzan'la neden kavga ettiğini yazdı.

Fransa'da yaşayan firari Cem Uzan'ın cumhurbaşkanı adaylığını 'zırva' olarak niteleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kardeşi Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüş hayallerini suya düşüren girişimini ve sonrası iki kardeşin kavgasını yazdı.

"Cem Uzan Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olacakmış. Millet de ciddi ciddi bu saçmalığı tartışıyor" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yahu adam Türkiye'de yargılandı, 23 yıl hapse mahkum oldu. Nasıl aday olabilir?(...) sonuç olarak mevcut durumda kesinleşmiş ama infaz edilememiş bir mahkumiyeti var ve Türkiye'ye gelemiyor bile." ifadelerini kullandı.

İktidar yanlısı yazarların “Yahu bu adam yakın zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yere göğe koyamıyor sürekli övüyordu. Şimdi ne oldu da saldırıyor” diye şaşırdıklarını yazan Fatih Altaylı, Uzan Ailesi'yle ilgili bir kulis haberini şu cümlelerle paylaştı:

"Ben onlara söyleyeyim de haberleri olsun. Yakın zaman değil ama Uzan'ın iktidar ile anlaşma umudu vardı. Aracılar vasıtasıyla görüşüyor, uygun koşullar ve bedeli mukabilinde Türkiye'ye dönüş imkanları yaratmaya çalışıyordu."

"Bir noktaya da vardığı zannı ve umudundaydı. Ancak kardeşi Hakan Uzan'ın İtalya'da Erdoğan'ın aile fertlerine dönük suç duyurusunda bulunması sonrası bu umutlar suya düştü. Hatta iddia o ki, Cem Uzan bu nedenle Hakan Uzan'la sıkı bir kavga etti."