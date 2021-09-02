'Uyum eğitiminde PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok'

Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, 'Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok.' dedi.