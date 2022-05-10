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TIMETURK / GÜNDEM / Üst mahkemeden ''Gezi davası'' kararı!

Üst mahkemeden ''Gezi davası'' kararı!

Gezi olaylarına ilişkin ana davada tutuklama kararına yapılan itiraz kesin olarak reddedildi.

15 Saat Önce
2022-05-10 15:01:11
Üst mahkemeden ''Gezi davası'' kararı!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz 24 Nisan'da verdiği kararda Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası vermişti. Firari sanıklar Henri Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyaları ayrılmıştı. Mahkeme heyeti, Kavala dışındaki tutuksuz 7 sanığın da tutuklanmalarına karar vermiş, karar öncesi duruşmadan ayrılan Yiğit Ali Ekmekçi kaçarken, diğer 6 kişi tutuklanmıştı.

TUTUKLAMA KARARI USUL VE YASAYA UYGUN

Tutuklama kararlarına karşı sanık avukatlarının, üst mahkeme konumundaki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itiraz sonuçlandı. Bu mahkeme, tutuklama kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediğinden itirazların reddine hükmetti. Verilen kararın kesin karar olduğu ve itiraz yolu bulunmadığı kaydedildi.

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