Uşak Valisi Kocabıyık görevinden alındı

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın görevden alındığını duyurdu. Kocabıyık'ın eşi ve AK Parti İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, dün akşam attığı tweetlerle Gezi Parkı Davası'nı eleştirmişti.

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici olarak İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Görevden alınan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının etkili olmaya başladığı dönemde çekilen görüntülerle tepkilere neden olmuştu.

Kocabıyık, beraberinde kalabalık bir ekiple caddeleri dolaşması ve maskesiz dışarıya çıkmasının yanı sıra üslubu nedeniyle de sert eleştirilere maruz bırakılmıştı.

Kocabıyık'ın eşi ve AK Parti İzmir eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise, dün akşam attığı tweetlerle Gezi Parkı Davası'nı eleştirmişti.

Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizimki de nasıl bir kader böyle! Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar" demişti.

Kocabıyık, paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.

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