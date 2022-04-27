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TIMETURK / GÜNDEM / Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın geçici görevle İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirildiğini duyurdu

3 Saat Önce
2022-04-27 11:10:56
Uşak Valisi Funda Kocabıyık merkeze çekildi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici olarak merkezde görevlendirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Funda Kocabıyık'ın eşi. eski 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık dün bir tweet atmış ve tweet hızla yayılmıştı. Bunun üzerine Kocabıyık "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir." demişti. .

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