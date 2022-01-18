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Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Uşak'ta kar yağışlarının şiddetlenmesinin ardından valilikten açıklama bekleniyordu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 22 ilde kar tatili ilan edildi. Peki ama Uşak'ta kar tatili olacak mı? Yarın 19 Ocak Uşak'ta kar tatili olan iller hangileri...

50 Dakika Önce
2022-01-18 21:52:42
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması

Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Uşak'ta kar yağışlarının şiddetlenmesinin ardından valilikten açıklama bekleniyordu. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle 22 ilde kar tatili ilan edildi. Peki ama Uşak'ta kar tatili olacak mı? Yarın 19 Ocak Uşak'ta kar tatili olan iller hangileri...

Uşak'ta yarın okullar tatil mi?

Uşak Valisi Funda Kocabıyık resmi Twitter hesabından, kar yağışları nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı eğitime ve kamu kurum kuruluşlarına ara verileceğini belirten bir açıkalama yayınladı. Fuda Kocabıyık açıklamada; "19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle daha ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." sözlerine yer verdi.

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