Urfa Barosu'ndan Leman Sam hakkında suç duyurusu

Sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan Araplara hakaretlerde bulunan şarkıcı Leman Sam hakkında Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan Araplara hakaretlerde bulunan şarkıcı Leman Sam hakkında Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Leman Sam'ın “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçunu işlediği öne sürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere verilen suç duyurusu dilekçesinde Leman Sam hakkında ceza davası açılması talebinde bulunuldu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli, 12/01/2022 tarihinde kişisel twitter hesabından bir paylaşım yaparak “soysuz Araplar” ifadesini kullanmıştır. Şüpheli kamuoyunda tanınan biri olup twitterda binlerce takipçisi bulunmaktadır.

Adı geçen şüphelinin yapmış olduğu suç duyurusuna konu paylaşım twitter'da kısa bir süre içinde binlerce beğeni almış, yüzlerce kere paylaşılmış ve yazılı/görsel medyada geniş bir şekilde haberlere konu olmuştur.

Şüphelinin yapmış olduğu paylaşımda kullandığı “soysuz Araplar” ifadesi açıkça, bir halkı ırkından dolayı aşağılama suçunu oluşturmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar Türk Ceza Kanununda bu şekilde tanımlanmamış olsa da, bu ifade açık ve tartışmasız bir biçimde nefret suçuna da vücut vermektedir. Twitter şirketi, Twitter Kurallarından olan nefret davranışı politikası başlığı altında “Din, sınıf, yaş, engellilik, ciddi hastalık, ulusal köken, ırk veya etnik köken nedeniyle belirli insan gruplarının aşağılanması da yasaktır” ifadelerine yer vermiştir. Nitekim Twitter şirketi, nefret söylemi yasağına aykırılıktan ötürü bahse konu paylaşımı silmiştir. Twitter'ın bahse konu paylaşımı silmesi yine yazılı/görsel medyada geniş bir şekilde haberlere konu olmuştur.

Yukarıda sunulan bilgiler ve gerekçeler ile re'sen gözetilecek nedenlerden ötürü, Şüpheli hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m.216) ve re'sen tespit edilecek diğer suçlardan soruşturma başlatılarak Kamu Davası açılmasına karar verilmesini Şanlıurfa Barosu olarak talep ederiz.”

Ne olmuştu?

Paylaşıldıktan bir süre sonra Twitter'da eleştirilen ve “ırkçılık” suçlanmasına neden olan Leman Sam mesajında, “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler. Ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullanmıştı.

Twitter söz konusu mesajı silmişti. .