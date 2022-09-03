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Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı

Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına itiraz edilmişti. Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı verildi.

4 Saat Önce
2022-09-03 15:02:02
Ünsal Ban hakkında tutuklama kararı

Sedat Peker'in yayınladığı video sonrası gözaltına alınan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemede ev hapsine mahkum edilmişti.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti.

Mahkeme Ünsal Ban hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" çıkardı.

Karar sonrası yakalanan Ban nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak. .

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