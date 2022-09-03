Ünsal Ban hakkında ev hapsi kararı

Ünsal Ban'la birlikte 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da yakalanıp Ankara'ya götürülen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban adliyeye sevk edildi. Ban, "ev hapsi" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Ünsal Ban ve beraberindeki şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Ünsal Ban, soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifade sonrası "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları vardı.

29 Ağustos'ta yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile gözaltına alınan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirilmişti.

Ahmet K.'nin Gölbaşı'ndaki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakalamıştı.

3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İki şüpheli de "delil karartma" suçundan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ünsal Ban dışındaki 3 şüpheli de farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA, TRTHaber