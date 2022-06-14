Ünlü şirketten mesai kararı: Haftasonu tatili cuma günü başlayacak

Nestle Türkiye, bu ay itibarıyla çalışanlarının hafta sonu tatilinin cuma günü öğlen 14.00’ten itibaren başlayacağını duyurdu.

Pandemi sonrasında başlayan evden çalışma modeli ile birlikte birçok ülkede mesai günlerinde de değişiklik yapıldığı haberleri üst üste gelmeye başlamıştı.

Japonya, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde mesai günlerinde değişiklik yapıldığı haberlere yansımıştı.

Türkiye'de haftalık mesai saatlerinde değişim ile ilgili ilk haber ise Nestle Türkiye'den geldi.

HAFTA SONU TATİLİ CUMADAN BAŞLAYACAK

Şirketten çalışanlara gönderilen açıklamada, haziran ay itibariyle mesainin cuma öğlenden sonra 14.00'de başlayacağını duyurdu.

Kurumun çalışanlarına gönderdiği ‘Esnek Cuma' başlıklı mailde şu ifadelere yer verildi:

'Esnek Cuma'' ile yaz boyu Cuma öğleden sonraları tamamen senin! Nestlé Türkiye ailesi olarak bu yaz da Cuma günlerini esnetiyoruz. Haziran ayı itibarıyla Cuma günleri mesaimizi daha erken bitiriyor, hafta sonu tatilini 14.00'de başlatıyoruz. Keyifli çalışmalar dileriz.'