Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sokak köpekleri hakkında ne dedi? Yıldız Tilbe’nin sokak köpekleri açıklaması

Yıldız Tilbe’nin sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada büyük tepki çekti.

Isparta'da acı bir olay meydana gelmişti. Kentte, sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

"BÖLGE HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN!"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de konuyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin insanlara saldırdığını belirterek, "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" ifadelerini kullandı.

"İNSAN PARÇALAMAK NEDİR!"

Twitter'dan açıklama yapan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin. Hayvan da kurtulsun, insan da..." dedi.

"SEVMEK İÇİN BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Yıldız Tilbe, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya, öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.

TEPKİ TOPLADI

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları tepki topladı. Tilbe, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE YILDIZ TİLBE ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Yıldız Tilbe yeni bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bakın! Ben sokak köpekleri zehirlensin demedim, dediğim şudur, çocuklara kadınlara insanlara saldıran köpekler itlaf edilsin, Saldırgan olmayanlar barınaklarda düzgün bakılsın, çok acıyan evine alsın kim karışabilir, sahipli köpek saldırmaz, sahipsiz köpeklere köy kurulsun

Ben buradan masum köpeklerden özür dilerim onlarında adı geçtiği için , Allah bütün masum hayvanları korusun , insanları da. Kötülerinden razı olmasın”

Sosyal medya kullanıcılarından Yıldız Tilbe'ye gelen tepkilerden birkaçı:

Yıldız Tilbe'ye tepki gösterenler kadar destek olanlar da vardı:

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