Ünlü ressam Picasso yanan sigarasını kız arkadaşının yanağına bastırmış

Ünlü ressam Picasso ile uzun süren birlitelik yaşayan Françoise Gilot, Picasso'nun kendisine çok zalimce davrandığını açıkladı.

İspanyol ressam Pablo Picasso ile 10 yıl süren tutkulu ilişkisiyle tanınan ve şimdi 100 yaşında olan Fransız ressam Françoise Gilot, Picasso'nun "gaddarlık nöbetlerine" maruz kaldığını açıkladı. Gilot, "The New York Times" gazetesine verdiği röportajda, 21 yaşındayken Paris'te 61 yaşındaki Picasso ile tanışmasının ardından ressamın evini paylaşma davetini kabul etmesiyle hayatının değiştiğini söyledi. İlişki yaşadığı fotoğrafçı Dora Maar'ı, Gilot için terk eden Picasso, o dönem ayrıca Rus dansçı Olga Khokhlova ile evliydi. Picasso, Gilot'u resme teşvik ederek ona stüdyosunu verdi. Picasso'nun önce muhasebecisi ve tercümanı daha sonraysa iki çocuğunun annesi olan Gilot, ressamın ilişkilerinde büyük hassasiyet gösterdiğini ama aynı zamanda onu yırtıcı gaddarlık nöbetlerine maruz bıraktığını da anlattı.

"SİGARA BASTIRDI"

Gilot, kızları Paloma'nın doğumundan sonra Picasso'nun ona "Seninle tanıştığımda bir Venüs'tün. Artık bir İsa'sın, hem de saymak için tüm kaburgaları dışarı çıkmış Romanesk bir Mesihsin" dediğini aktardı. Fransız ressam, bir tartışmalarında Picasso'nun yanan sigarasını yanağına bastırdığını belirterek "Sigarayı yanağımda tuttu. Geri çekilmemi beklemiş olmalı ama ben ona bu tatmini yaşatmamaya kararlıydım" ifadelerini kullandı. Maar ve Khokhlova tarafından takip edilip tacize uğradığını söyleyen Gilot, "Genç kadınlar olarak bize susmamız öğretildi. İkinci sırayı almanın birinciden daha kolay olduğu bize erken öğretildi. Kendimizi ifade etmeyi, neyi istediğimizi söylemeyi öğrenmemiz önemli" dedi.

İlişkilerde “bariyerlerin” kullanışlı olduğunu vurgulayan Françoise Gilot, bir kadının eşi bile olsa en mahrem düşüncelerini kendisine saklaması gerektiğini söyledi. Picasso'nun en uzun süre ilişki yaşadığı kişi olan Gilot, ayrıca ressamı terk eden tek kadın olarak biliniyor. Sanat eleştirmenleri, 1953'te ilişkileri bittiğinde Picasso'nun sanat simsarlarına, Gilot'un eserlerini almamalarını söylediğini ve bu nedenle Fransız ressamın kariyerinin kısaldığını ifade ediyor. Picasso veya onun ünlü ressam arkadaşlarıyla rekabet içinde olup olmadığı sorulduğundaysa Gilot, “Bu hiç aklıma gelmedi. Onlara karşı hayranlıkla doluydum. Aynı zamanda büyümeme de yardımcı oldular” yanıtını verdi. “Yaşayan bir ikon” ve 100 yaşında bir “it girl” (çekici genç kadın) olarak anılan Gilot'un eserleri günümüzde milyonlarca dolara satılıyor. .