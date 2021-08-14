Ünlü oyuncuyu kızdıran paylaşım

Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı. 'Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!' başlığı ile paylaşılan fotoğaflar Levent Ülgen'i kızdırdı. Ülgen, 'Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur' dedi.

Ünlülerin sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan yalan haberlere yenisi eklendi.

Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı.

"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan fotoğaflar Levent Ülgen'i kızdırdı:

"Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"

LEVENT ÜLGEN KİMDİR?

Ülgen, 2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. 2008-2012 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandıran Ülgen, 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırdı. Ülgen, 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırırken son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.