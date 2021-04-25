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Ünlü isimlerden Biden’a 'soykırım' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasına, Fazıl Say, Tuluyhan Uğurlu, Behzat Uygur, Ahmet Yenilmez, Şevket Çapkınoğlu ve birçok sanatçı sert tepki gösterdi.

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25.04.2021 16:31:07
Ünlü isimlerden Biden’a 'soykırım' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili “soykırım” ifadesini kullanmasına ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesapları üzerinden olayla ilgili tepkilerini dile getiren oyuncu, müzisyen, ressam, yönetmen ve yapımcılar arasında Fazıl Say, Tuluyhan Uğurlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Behzat Uygur, Ahmet Yenilmez, Şevket Çapkınoğlu, Murat Kekilli, Alişan, Sinan Akçıl, Polat Yağcı ve Bedri Baykam gibi isimler yer aldı.

“ÖNCE KENDİNİ DÜZELT”

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan; (ABD'nin) diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzelt." ifadelerini kullandı.

“BİZİM HÜKÜMET DE GAZ ALMA OPERASYONU YAPSIN”

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, "Madem bu Ermeni soykırımı yalanını tanımak iç siyasete dönük bir gaz alma operasyonu ise o zaman bizim hükümet de Türkiye'nin iç siyasetine yönelik bir gaz alma operasyonu yapıp benzer bir uygulamayı devreye sokabilir. Eski elçiler hala yaşadıkları çağın kendi çağları, çalıştıkları Dışişleri'nin kendi çalıştıkları Dışişleri, Türkiye'deki anlayışın kendi dönemlerindeki anlayış olduğunu düşünüyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

"ATALARI, TARİHİN EN BÜYÜK SOYKIRIMINI YAPMIŞ"

Yönetmen Murat Şeker, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"106 yıl önce yaşananları bugün tanımlamak, bugünün bağlamında politik nedenlerle bir 'hamle' olarak tavırlaştırmak ne kadar da Amerikanvari. Ataları, tarihin en büyük soykırımını yapmış 'beyaz adam', bugün racon kesiyor. Belli ki Türkiye artık onlar için 'stratejik' ortak değil. Bu topraklarda yaşanan acılar, okyanus ötesindeki beyaz adamın kelamına göre daha az acı ya da daha büyük trajedi olacak değil. 1. Dünya Savaşı boyunca milyonlarca insan öldürüldü, büyük acılar yaşandı bu coğrafyada. 106 yıl sonra adama 'Hayırdır hacı, aklın neredeydi? derler. Bir Balkan muhacirinin torunu olarak, adı ister zorunlu 'tehcir' olsun ister keyfi 'göç', büyük değişimler yaşandı tüm bu coğrafyada 106 yıl önce. Bizim dedelerimizin yaşadıkları hiçbir şekilde tanımlanmıyor bile. Balkanlar ve Kafkasya'da yaşananlar? Biden bunları biliyor mu?"

“KOCA OPORTÜNİST FİYASKODUR”

Ressam Bedri Baykam da paylaşımında, "Biden'ın bugün verdiği demeç, gerçekten siyasi tarihsel yaklaşım olarak ibret verici, uluslararası hukuk ve genel anlamda mantık dışı ve tek yönlü, yargısız infaz yapmaktan çekinmeyen sorumsuz ve tarihçi yaklaşım ciddiyetinden uzak bir koca oportünist fiyaskodur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

“NE DESELER BOŞ, KENDİLERİ GİBİ”

Yapımcı prodüktör Polat Yağcı, "Soykırım yapmışız... Kim demiş? Amerikan Başkanı... Hani şu 1492'de Kızılderilileri katleden, 1945'te Japonya'ya atom bombası atan, 1955'te Vietnam'ı, 1990'da Irak'ı, 2001'de Afganistan'ı kana bulayan Amerika'nın başkanı. Karakterlerini çıkarları üzerine oturtmak için çaba gösteren, haysiyet ve gurur kelimelerini ancak sözlükte görebilecek bu insanlar, tarihi de sözleriyle eğip bükmeye çalışıyor. Ama unutmayın ki tarih bir kez yazılır... O tarih Türk milletini de hak ettiği gibi yazmıştır sayfalarına. Ne deseler boş, kendileri gibi!" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD ÖNCE KENDİ KANLI TARİHİYLE YÜZLEŞSİN"

Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Bahadır Yenişehirlioğlu, "En azından her sene "acaba ne diyecek?" anlamsız sorunun cevabını beklememize gerek kalmadı." diyerek, ABD'nin kanlı tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Oyuncu Behzat Uygur da Twitter hesabında "Macera dolu Amerika!" başlığıyla Joe Biden'ı etiketleyerek, ABD'nin tarihindeki Vietnam, Kore, Kamboçya, Laos, Afganistan, Irak, Hiroşima, Nagazaki ve Kızılderili katliamlarını hatırlatan bir görsele yer verdi.

“JOE BIDEN'IN LAKIRDISI TÜRK'E KEFEN BİÇMEKTİR”

Oyuncu Ahmet Yenilmez, şunları kaydetti:

"Biz vatanımızı birilerinin iki dudağı arasından çıkan sözle almadık! Biz devletimizi birilerinin senato kararıyla kurmadık. 1915 olayları, Türk'ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden'in lakırdısı Türk'e kefen biçmektir!"

Akıncı dizisinde oynayan Şevket Çapkınoğlu da "ABD önce kendi kanlı tarihiyle yüzleşsin. Bunu yapmadan hiç kimse Türkiye'nin tarihine laf söyleyemez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"İŞLEDİKLERİ SUÇLARI, BAŞKALARININ ÜZERİNE ATANDAN DAHA ZALİM KİM OLABİLİR"

Şarkıcı Murat Kekilli, "Bir de başımızda Ermenilerin yaptığı soykırımları dünyaya anlatamama derdi var, değil mi ? İşledikleri suçları, söyledikleri yalanları başkalarının üzerine atanlardan daha zalim kim olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Şarkıcı Alişan Biden'ın sözlerine, "Soykırım arayanlar kendi tarihlerinde defalarca yaptıkları soykırımları bulabilir. Bizim tarihimizde soykırım yok. Bizim tarihimiz şanla, şerefle, gururla dolu." ifadelerine yer verdi.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Sinan Akçıl, "Senden hiç hoşlanmamakta haklıymışım Biden, Boş konuşma" ifadelerini kullandı.

TARİHİ TEZLERLE CEVAP

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Serdar Ortaç da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın paylaşımlarına yer vererek tepkisini gösterdi.

Müzisyen Umut Mürare ve karikatürist, oyuncu Hasan Kaçan ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından konuyla ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

Sanatçıların yanında pek çok tarihçi ve akademisyen de olaya ilişkin tarihi tezlere yer verdikleri paylaşımlarda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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