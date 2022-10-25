Ünlü e-ticaret sitesinde büyük skandal! Pedofili ürünlerinin satışına tepki!

HepsiBurada adlı e-ticaret sitesinde “ZSSLD” adlı satıcı tarafından satışa koyulan 'penis yastık' sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ürünün çocuk oyuncakları kategorisinde satılması tepkilere neden oldu.

Tüm dünyada çocuk istismarına yönelik suçlar gün geçtikçe artarken e-ticaret sitesinde satışa koyulan bir ürün sosyal medyada tartışma konusu oldu.

“ZSSLD 80 cm Penis Pelüş Yastık Dolması Yastık Bebek Kız Arkadaşı İçin Hediye” başlıkla satışa sunulan “cinsel organ şeklindeki yastık” ürününün fotoğrafında küçük bir kız çocuğuna benzeyen mankenin olması da şaşkınlığa neden oldu.

Söz konusu şirketin sitede her çeşitten 6 bin 647 ürünü yüksek fiyatlardan satması da dikkat çeken detaylar arasında.

İşte o satış:

SATIŞA KAPANDI

Hepsiburada, çocuk oyuncakları kategorisinden satışa sunulan ürünü gelen tepkiler üzerine yayından kaldırdı.

HEPSİBURADA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Hepsiburada Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Haber sitelerinde paylaşılan; platformumuza yurt dışından bir satıcının eklediği ürün derhal kaldırılmıştır. Olaya dair soruşturma ve satıcıyla ilgili sözleşme haklarımız kapsamında işlemler başlatılıp, benzeri durumlar için ek önlemler de devreye alınmıştır.