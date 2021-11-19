Ünlü’den AK Partili isme sert tepki

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin LGBT'liler için “Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var” sözlerine Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki geldi.

‘Ehli kitap' dediği Rusya Devlet Başkanı Putin'in ‘Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok' sözlerini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, eşcinselliği eleştirdiği, Doğu Perinçek'e destek vermesinin nedenlerini açıkladığı videosunu Mehmet Özhaseki'nin ismini vermeden kişisel Twitter hesabından şu notla paylaştı:

PUTİN ÖRNEĞİ VERİP ‘KİTAPSIZ BAZI İSLAMCILAR' DEDİ

“Kitâb Ehli olan Putin: ‘Ben hayattayken eşcinselliğe geçit yok!' derken kitapsız bâzı İslâmcılar(!) Allâh'ın en büyük haramlarından olan eşcinsellik için ‘Biz onların tercihine saygı duymalıyız' diyorsa başımıza taş yağmadığına şükredelim.”

İSİM VERMEDEN EBRAR KARAKURT'A YÜKLENDİ

Cübbeli Ahmet Hoca, paylaştığı videoda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt'u hatırlatarak şunları söyledi:

Kadın kadınla lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize ‘ne fitne çıkarıyorsun' diyorlar. Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah'la senin aranda beni alakadar etmez. Ama sen internete koyup da niye bütün milletin kızını gelinini bu işlere teşvik ediyorsun?”

''MEMLEKETTE EŞCİNSELLİK REVAÇTA! ONDAN SONRA BEREKET BEKLİYORUZ''

Lezbiyenlik, eşcinsellik şu anda memlekette revaçta. Bunlar şovmenlik yapıyor. Bunlar milyon liralık paralar kazanıyor. Kimse bunlara ‘durun, etmeyin, yapmayın, böyle kırıtarak konuşmayın, bizi çoluk çocuğumuzu perişan ettiniz' demiyor. Ondan sonra bereket bekliyoruz.

SONDA DOĞU PERİNÇEK'LE DOST OLUYORUZ!

Yetkililer de bunlara madalya takarsa, olacağı bu! Bereket kalmıyor. Ondan sonra Doğu Perinçek'le anlaşmak durumunda kalıyoruz. Doğu Perinçek bunlara karşı çıkıyor. Ben şimdi Doğu Perinçek ‘Allah bir' dersi ben ‘iki' mi diyeceğim ya! Ben de ‘doğru konuşuyorsun' diyorum…

Bu kadar hacı hoca geçinen, Müslümanız diyen, kelli felli bürokrasi bilmem nesi, bu kadar parti pırtı zırtı, niye bir tepki vermiyorsunuz bu eşcinselliğe ya!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.