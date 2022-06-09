Ünlü anketçiden sert eleştiri! ‘Altılı Masa ile ne bir şirket ne de bir ülke yönetilemez’

Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar, “6 farklı parti ve onun liderinin oluşturduğu bir heyetle ne bir şirket ne de bir ülke yönetilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyunda önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday gösterileceğini bir türlü açıklayamayan 6 muhalefet liderinin oluşturduğu "Altılı Masa'ya tepki ve eleştiriler giderek artıyor.

Altılı Masa'ya bir eleştiri de Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar'dan geldi.

Geçen günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir, bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır” ifadelerini eleştiren Metropoll'ün kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, 6'lı masaya göndermede bulunurken, "Sorumluluk yüklenen güçlü bir lider ve ekibi bir şirket veya bir ülkeyi yönetebilir" dedi.

Twitter'dan paylaşım yapan Sencar, "Ne batı dünyasında ne de doğuda kollektif liderlikle yönetilen bir ülke kanımca yok. 6 farklı parti ve onun liderinin oluşturduğu bir heyetle ne bir şirket ne de bir ülke yönetilemez” düşüncesini dile getirdi.

Özer Sencar, Davutoğlu'nun "Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir" ifadelerini "Altı lider de böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Muhalefet bu kafa ile giderse Erdoğan ömrünün sonuna kadar başkan olarak kalır" diyerek eleştirmişti.