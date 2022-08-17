Üniversiteli genç kızın kan donduran iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan genç kızın sesini sosyal medyadan duyurmak için açtığı hesaptan yaptığı paylaşımlar okuyanların kanını dondurdu.

Eski erkek arkadaşının, hayatını kararttığını iddia eden genç kız, sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini ve telefon numarasının eskort olarak dağıtıldığını söyledi. 1 yılı aşkın süredir tecavüz ve ölüm tehditleri aldığını söyleyen genç kız sadece kendisinin değil, ailesinin ve arkadaşlarının da aynı zulme maruz kaldığını ifade etti. Genç kız, sevgili oldukları dönemde okul e-postası ve şifresini şahsa verdiğini ve şahsın bu bilgilerle üniversite hocalarına, kendi adına yazılmış süsü vererek cinsel ilişki teklif ettiğini söyledi.

Genç kızın Twitter'daki paylaşımları binlerce yorum ve retweet alırken, anlatılanlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte genç kızın o paylaşımları:

"19 yaşındayım üniversite öğrencisiyim, kadınım. 1 senedir erkek zulmüne uğramaktayım. Ölümle, tecavüz edilmekle tehdit ediliyorum. Sahte sosyal medya hesaplarından her gün taciz, tehdit mesajları alıyorum. Arkadaşlarıma, bana nasıl tecavüz edeceklerini yazıyorlar.

Bana ait hesaplarımı ele geçirdiler, beni rezil ediyorlar bu yolla. Eski erkek arkadaşım olan bu şahsa okul e-postamı ve şifremi vermiştim. Bunu kullanarak okuldaki hocalarıma, benim adıma atılmış not karşılığı ilişki teklif eden mailler yollanıyor. Annemin, benim ve arkadaşımın numaraları bir uygulamada eskort olarak dağıtıldı. Benim fotoğraflarım ve bana fiziksel olarak benzeyen kadınların fotoğrafları kullanılarak adıma Instagram hesabı açıldı ve oradan bölümümle ilgili hocalara, dernek başkanlarına uygunsuz teklifler yapıldı.

Bu konuşmalar bana gösterilmesi için arkadaşlarıma atıldı hatta bu dernekle ilgili birisi mesleğini kötüye kullanarak o uygunsuz teklifi kabul etmiş. Ben yazmışım gibi attığı bu mesajlarla beni üniversiteden attırmaya kalktı ama bütün hocalarım benim arkamda durdu.

Ben başarılı bir öğrenciyim. Ülkeme fayda sağlamak isterken psikopatın biri benim hayatımı kaydırmaya çalışıyor. Ben okulu bırakmayı düşünmeye başladım. Daha da yetmedi aldığım o ölüm tehditleri, evimizin fotoğrafını da atarak tehdit ediyor. Ona yazmazsam başıma gelecekleri en iğrenç şekilde arkadaşlarıma, sınıf arkadaşlarıma yazıyor.

'Beni 1 senedir yakalattıramadınız. Ben senin hayatını böyle mahvederken sen, hayatının ellerinden kayışını izleyeceksin' diye mesajlar alıyorum. Ya ben kendimi öldürecekmişim ya da bana tecavüz edilerek ölecekmişim

Artık dayanacak psikolojim kalmadı. Ben bu hayattan, sevdiklerimden, hedeflerimden, arzularımdan, başaracaklarımdan öylece kopup gidiyorum. Bu ülke bir kadınını daha koruyamadı. Bana mezar resimleri çizip veriyor, mezarın üzerinde 'aşkım' yazıyor benim ve kendi ismini çizdiği resimde. Toprağın altına çiziyor, isimlerimiz toprağın altında birleşiyor. Çizdiği resme bir de şiir yazmış 'diğer dünyada buluşacağımızı' yazıyor.

Ben üniversitemin olduğu şehre gittiğimde zaten feci şekilde tecavüze uğrayıp bir kenara cesedim atılacak. 1 senedir yardım istemediğim yer kalmadı. Polise gittim, dava açtım, 'fake hesaplar bulunamaz' dediler.

Bir uygulamadan numaram dağıtılıyor, bedenim üzerinden pazarlık yapılıyor bunu yapanı kimse ortaya çıkarmıyor. Adıma sahte mesajlar düzenlenip arkadaşlarıma, üniversiteme, aileme, akrabalarıma Facabook'tan, Instagram'dan atılıyor. Benimle, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Onunla konuşmaya mecbur bırakıyor eğer konuşmazsam.

Bakın başıma gelenler, bu anlattıklarım, bu sene içinde başıma gelenlerin daha yarısı. Bana ait fotoğrafları anneme babama göstererek 'bu kızı evden atın' dedi. Ailemin gözünde beni ufalamaya çalıştı. İstiyor ki bu dünyada ya onun olacağım ya da kimsenin.

Sonum ölüm benim, ama ben ölmek istemiyorum. 20 yaşıma bunların hepsini sığdırmam çok zor. Uzaklaştırma kararı çıkardım. Karara uymuyor gidip şikayet ediyorum bir bakıyorum geri salınmış. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Suçlu cezasını çeksin artık. Adalet yerini bulsun. Yanına kar kaldıkça şiddetin boyutu artıyor."

İddialarla ilgili Adalet Bakanlığı'nın ve Emniyet'in harekete geçmesi bekleniyor.

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