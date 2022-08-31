Üniversitelerde şiddet gören sağlık çalışanlarına hukuki destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Artık, üniversitelerdeki sağlık çalışanlarına da hukuki destek verilecek.

Şiddet gören sağlık çalışanlarına hukuki destek verilecek. Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanları da yararlanacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına şiddet durumunda, hukuki yardımı içeren genelgesine ilişkin yeni adım Yükseköğretim Kurulu'ndan geldi. YÖK, üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinde, sağlık personeli ve kanuni mirasçılarına hukuki destek verilmesine yönelik yeni genelgeyi paylaştı. Genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hukuki desteği üniversite bünyesindeki avukatlar sağlayacak

Üniversite hastanelerinde görev alan sağlık personeli, şiddete konu olaylarda hukuki destek alabilecek. Şiddet sonrası vefat durumunda, sağlık personelinin kanuni mirasçısı bu destekten faydalanacak. Destek, üniversitelerin bünyesindeki avukatlar tarafından sağlanacak. Avukatlar, sağlık personeline yönelik suçlarda vekaletnameye gerek olmadan işlem yapabilecek.

Mağdur tanımlaması yapılacak

Aynı üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin görev sırasında birbirine yönelik şiddet eylemi durumunda, hukuki destek söz konusu olduğu için mağdur tanımlaması yapılacak. Mağdurlardan birinin adli mercilerce sanık durumuna gelmesi halinde, üniversite tarafından sağlanan hukuki yardım sonlandırılacak.