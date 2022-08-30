Üniversiteden açıklama! Maaşını 100 bin TL yapmış

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eski rektörü Ünsal Ban, boşanma aşamasındaki eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile paylaştığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında Muğla'da gözaltına alındı.

Sedat Peker'in, Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında görüntüleri Peker'e gönderdiği belirtilen Ünsal Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi. Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde başkasına ait bir otomobilde yakalandı. Ünsal Ban'ın, soruşturmanın merkezi Ankara'ya getirilerek sorgulanacağı belirtildi.

THK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

THK Üniversitesi'nden eski rektör Ünsal Ban hakkında devam eden dava ve soruşturmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Prof. Dr. Ünsal Ban'ın, 2010 yılında üniversite kurmak isteyen Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı olduğu, 07 Eylül 2010 tarihinde kurulan THK Havacılık Vakfı'nda 07 Şubat 2014 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliği yaptığı ve 2011 yılında THK Üniversitesi'nin kurulmasından sonra da rektör olarak 2015 yılına kadar görev aldığı belirtildi.

Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ünsal Ban hakkında THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla birlikte THK Üniversitesi'ni zarara uğratmaktan çok sayıda dava açıldığı belirtilerek, "Yapılan yargılamalar sırasında faillerden Ünsal Ban ve Nevin Yörük'ün fiillerin işlendiği tarihte Rektör ve Rektör Yardımcısı sıfatına haiz olması nedeniyle 2547 Sayılı Kanun'un 53/c Maddesine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca soruşturmanın yapılması gerektiği mütalaası ile suç teşkil ettiği iddia edilen konulara ilişkin soruşturmalar usulünce yapılmadığı gerekçesiyle mahkemelerce YÖK'e intikal ettirilmiştir" denildi.

REKTÖR MAAŞINI 100 BİN TL YAPMIŞ

Açıklamada YÖK'ten usulünce soruşturulması istenilen ve halen mahkemelerde derdest olan konular şöyle sıralandı:

- Macun Mahallesi'nde İller Bankası'nın üstünde ana yola cepheli mülkiyeti üniversiteye gelir amaçlı THK Başkanlığı'nca devredilen 11 bin 593 metrekare arsayı usulsüz bir şekilde üniversiteye yüzde 20'den az pay almak suretiyle kat karşılığı inşaata konu ettirmek ve elde edilen 70 daireyi de üçte bir fiyatına bir emlakçıya toptan sattırmak.

- Ünsal Ban talimatlarıyla Mütevelli Heyet Karar Defterine Mütevelli Heyetin bilgisi dışında sonradan eklemeler yaptırmak suretiyle rektör maaşını 2012 yılında 100 bin TL'ye çıkarmak suretiyle haksız maaş almak.

- 2013 ve 2014 yıllarında üniversitenin tanıtımı ve reklamı adıyla harcama yapmak suretiyle üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak ve bunlardan birinde de aynı iş için mükerrer olarak 619 bin 500 TL ödeme yapmak.

- 2012- 2014 yılları arasında üniversite personeli dahi olmayan çalışanların yakını ve akrabası birçok kişiyi çok defa Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak yurt dışı seyahatlere göndererek giderlerini üniversiteden ödetmek.

- Osman Yıldırım ve Ünsal Ban'ın akraba ve yakınlarını (eş, çocuk, yeğen vb.) sanki üniversite öğrencisiymiş gibi tüm masrafları üniversite tarafından karşılanarak Amerika'ya göndermek.

- Pahalı saat ve hediyeler almak, özel olarak kendisinin yazdığı 'Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365' adlı kitabı 75 bin 600 TL'ye bastırmak ve masraflarını üniversiteden ödetmek.

- Üniversite idari yöneticilerine ve çeşitli çalışanlara çeşitli görevler verilmiş göstererek ödemeler yaptırmak.

- Bazı akademik personeli kendisine özel yardımcı olarak çalıştırmak ve üniversitede ek ders yapıyor göstererek bunlara ödemeler yaptırmak gibi konular ile üniversiteyi zarara uğratmak.

Açıklamada bu konulara ilişkin mahkemelerde 9 ceza davası, 9 da hukuk davasının açıldığı belirtildi.

YÖK'E BİLDİRİLMİŞ

Açıklamada, "Ayrıca THK Üniversitesi, 2012 yılından itibaren pilotaj bölümüne kaldıracak gücü olmamasına rağmen uçuş bedeli dahil 4 yıl sabit Türk Lirası olarak eğitim-öğretim ücreti belirlemiş ve bunun sonucunda büyük külfet ve maliyetle karşılaşmıştır. Aynı şekilde o yıllarda yurt dışından getirilen 200 civarında öğrencinin eğitim öğretim maliyetlerinin THK tarafından karşılanması Rektör Ünsal Ban tarafından istenmiş ve Osman Yıldırım tarafından THK Genel Yönetim Kurulu'ndan izin alınmaksızın uygun görülmüştür. Bu konular YÖK'e düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirilmiş ve üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve 70.698.000. TL üniversiteyi zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istenmiştir" ifadeleri kullanıldı. DHA