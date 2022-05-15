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TIMETURK / GÜNDEM / Üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliğine inceleme başlatıldı

Üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliğine inceleme başlatıldı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) kutlanan İnek Bayramı’nda bir öğrencinin imam kılığında yaptığı İnek Duası’yla ilgili, 'fakülte ve üniversite ilkeleriyle bağdaşmadığı' gerekçesiyle adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-05-15 15:05:05
Üniversitedeki 'İnek Bayramı' etkinliğine inceleme başlatıldı

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) öğrenciler tarafından 12 Mayıs 2022 Perşembe günü kutlanan ve fakültenin 90 yıllık geleneği olan İnek Bayramı'nda bu yıl da bir öğrenci imam kılığında İnek Duası yapmış; bu durum tepkilere yol açmıştı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamalar sırasında bir öğrencinin imam kılığında yaptığı İnek Duası'yla ilgili hem disiplin hem de adli inceleme başlatıldığını bildirdi. Rektörlükten yapılan açıklama şöyle:

"Perşembe günü (12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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2016'DA AÇILAN DAVA BERAATLA SONUÇLANDI

SBF'de 2016 kutlanan İnek Bayramı'nda imam kılığında İnek Duası'nı okuyan Mehmet Can Tan hakkında, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı' iddiasıyla dava açılmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Tan'ın beraatına karar vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, temyiz talebini reddederek ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararını onamıştı.

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