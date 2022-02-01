DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ANALİZ: “Ukrayna, Rusya ve Avrupa savaş istemiyor”; ABD neyin peşinde?
Lübnan Başbakanı Mikati: Her zaman yanımızda yer aldınız
2022 YKS başvuruları ne zaman yapılacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak?
Uçuşlar için geri sayım! Ermenistan halkı ne diyor?
VDS Sunucu Özellikleri Nelerdir?
Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Whoopi Goldberg, 'Holokost’ yorumuna tepki gelince özür diledi
Bitcoin İlk Nasıl Ortaya Çıktı?
Polonya: Ukrayna'ya askeri desteğe hazırız
Yeni üçlü ittifak: Ukrayna-Polonya-İngiltere
Fiyatlar neden arttı? TZOB'den detaylı açıklama
Bitexen’de 6 yeni kripto para listede
Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Aydınlatma direğine çarparak durabildi
IŞİD operasyonu... 12 şüpheli yakalandı

TIMETURK / GÜNDEM / Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu!

Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu!

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde öğle yemeği yiyen 30 kişi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

52 Dakika Önce
2022-02-01 19:27:54
Üniversitede yemek yiyen onlarca kişi hastanelik oldu!

KTO Karatay Üniversitesi'nde, öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kampındaki öğrenciler ile akademisyen ve çalışanların da aralarında olduğu 400'e yakın kişi, öğle yemeği yedi. Bulgur ve pirinç pilavları, salata ve ciğerin bulunduğu yemekleri yiyenlerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti başladı.

61f953aa165573e95471434b

30 kişi, zehirlendikleri şüphesiyle ambulans ve üniversitenin servis araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'NUMUNE ALINDI, İNCELENİYOR'

61f953aa165573e954714349

Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, yaptığı açıklamada, "Kendi öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, kamp yapan öğrenciler ve personelimiz olmak üzere birçok kişi yemek yedi. Bunların içinde 30 kişi yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Halk Sağlığı da yemeklerden numune aldı. İncelemeler devam ediyor'' dedi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş