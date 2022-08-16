Üniversite Tercihleri Açıklandı Mı? Ek Tercihler Ne Zaman?

YKS 2022 tercihleri açıklandı mı? YKS ek tercihler ne zaman? YKS boş kalan bölümler neler? YKS sınavına giren ve tercih yapan üniversite adayları tercih sonuçlarını merak etmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Üniversite Tercihleri Açıklandı Mı?

18-19 Haziran'da YKS sınavına giren milyonlarca öğrenciden istedikleri puanı elde edenler YKS tercihinde bulunmuştu. YKS tercihinde bulunan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak etmekte. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

Ek Tercihler Ne Zaman?

ÖSYM YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercihleri beklemekte. Adaylar tarafından ek tercihlerin ne zaman olacağı araştırılmakta. Ek tercihleri için tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçlarının ardından ek tercihler 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2022 YKS ek tercihlerinin de bu tarihler arasında olabileceği ön görülmekte.

Boş Kalan Kontenjanlar

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından gözler yerleşemeyen adayların ek tercihlerine çevrildi. YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? Boş kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacağı duyuruldu.

YKS yerleştirmelerini değerlendiren YÖK başkanı Prof. Dr. Erol Özvar şunları söyledi:

“Üniversite adaylarımızın yaptığı tercihler bugün itibarıyla açıklandı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü." ifadesine yer verdi.