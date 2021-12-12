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Ümraniye'de hurdalıktaki akaryakıt tankında yangın

İstanbul Ümraniye'de hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankında yangın çıktı.

1 Saat Önce
2021-12-12 07:45:03
Ümraniye'de hurdalıktaki akaryakıt tankında yangın

Özel bir lojistik firmasına ait, hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankından saat 06.00 sularında dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede dumanların yerini alevler aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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