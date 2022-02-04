DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı
Birevim mobil uygulamasını yeniledi
TPAO, Türkali-1 tespit kuyusunda tüm testleri tamamladı
Fas'ta 32 metre derinliğe düşen çocuk için nefes kesen mücadele
Denizli Çevre Yolu Projesi'nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak
Murat Soner’den ilk yerli araba yarışı filmi ‘Anka’ eleştirisi
TÜİK enflasyon sepetindeki ürünleri ve ağırlıklarını güncelledi
Madencilik sektöründen 7 milyar dolar ihracat hedefi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi
Bakan Nebati: Enflasyonun nisana kadar yüzde 50'nin altında zirve yapmasını bekliyoruz
Dünyaca ünlü çikolata markası şaşkın! Cam parçaları tespit edildi! Piyasadan toplatıldı
Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci kapsamında ilk doğrudan uçuş gerçekleşti
Lise ve üniversite mezunu gençler altı aylık kursla iş sahibi olacaklar
Oğuz Bağator: Kimdir aslen nerelidir?
Ukrayna’daki hava medyada anlatıldığı gibi değil

TIMETURK / GÜNDEM / Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

2 Saat Önce
2022-02-04 19:51:02
Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş