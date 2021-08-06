Esra Hankulu'nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Esra Hankulu ile geceyi beraber geçirdiklerini doğrulayan Ümitcan Uygun, sabaha karşı evden çıktığını bu sırada Esra Hankulu'nun sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Esra Hankulu'nun ölümünün ardından Ümitcan Uygun'un ifadesi ortaya çıktı VİDEO

"EVDEN ÇIKTIĞIM SIRADA SAĞLIKLIYDI"

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş'ın aktardığı bilgilere göre; Ümitcan Uygun ifadesinde "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı. Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi ben de polise haber vermelerini istedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur." dedi.

ÖT OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Öte yandan; şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.