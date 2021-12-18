Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili karar

Ankara'da, Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan, Esra Hankulu'nu (25) 'kasten öldürme'den ise tutuklu yargılanan Ümitcan Uygun'un (27) annesi Gülay Uygun'un boş arazide ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in 3 Haziran 2020'de evde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun, 5 Ağustos 2021'de Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanıyor. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, 'Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili televizyon programında kendisiyle ilgili iddiaların gündeme getirildiği dönem olan 17 Eylül 2020'de Ankara Keçiören'deki akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Uygun'un ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda Gülay Uygun'un kendi iradesiyle yaşamına son verdiği belirtilerek, takipsizlik kararı verildi.

PARMAK İZİ VE YAZI GÜLAY UYGUN'A AİT

Kararda, Gülay Uygun'a ait 3 parmak izi ile nottaki parmak izlerinin aynı olduğu belirtildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce yapılan incelemede ise not kağıdı üzerindeki yazıların, Gülay Uygun'un iş yerinde kullandığı el yazısı doküman ve dilekçelerle aynı olduğunun saptandığına dikkat çekildi. Uygun'un aile avukatlarına aynı gün sabah saatlerinde intihar edeceğine dair sesli mesaj gönderdiği, eşini de arayıp helallik istediği belirtildi. Olay yerinde bulunan boş kovanın, Gülay Uygun'un yanında bulunan tabancadan atıldığı ve yine Uygun'un her iki elinde de atış artığı bulunduğu kaydedildi. Olay yerinde bulunan aile fertleri ve diğer kişilerin ellerinde ise herhangi bir atış artığına rastlanılmadı.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

Savcılık kararında, "Sonuç olarak müntehirin kendi iradi eylemi neticesi hayatına son verdiği, müntehiri intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intihara teşebbüs eylemine yardım eden herhangi bir kimse olmadığı gibi olay nedeniyle herhangi bir kimseye atfı kabil kusur ve suç bulunmadığı anlaşıldığından, olay nedeniyle açıklanan gerekçeler doğrultusunda kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.

TELEVİZYON YAYININDAKİ İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Öte yandan savcılık, televizyon kanalında Gülay Uygun hakkında çalıştığı yetiştirme yurdundaki kızları gece hayatına yönlendirdiğine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili ise 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi. Buna ilişkin kararda, "Müntehirenin intiharı öncesi televizyon kanalındaki yayınlar ile ilgili olarak müntehirin eşi Durak Uygun'un vekili tarafından verilen dilekçe, müntehirin bırakmış olduğu intihar mektubu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu rapor kapsamında, iftira ve hakaret suçları ile ilgili; bu eylemlerin televizyon yayını sırasında olması nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na soruşturma dosyanın bir örneğinin gönderilmesine karar verilmiştir" denildi.

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