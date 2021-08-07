Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, 'Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama' suçundan tutuklandı.
2021-08-07 13:13:59
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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