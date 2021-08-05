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TIMETURK / GÜNDEM / Ümitcan Uygun gözaltına alındı: Aynı evde kaldığı kişi ölü bulundu

Ümitcan Uygun gözaltına alındı: Aynı evde kaldığı kişi ölü bulundu

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı.

10 Saat Önce
2021-08-05 11:24:23
Ümitcan Uygun gözaltına alındı: Aynı evde kaldığı kişi ölü bulundu

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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21), geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

EVDE CESETLE KARŞILAŞILDI

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı.

İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

17 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler daha sonra sosyal medyada yer almıştı.

Ümitcan Uygun, bunun üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Ölümünden önce Sema Esen'e uyguladı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava süren Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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