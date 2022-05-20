Ümit Özdağ, Türkiye’nin İdi Amin’i mi olacak?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılara yönelik nefret söylemini sürdürürken Özdağ’ın bu siyaseti Afrika’nın eli kanlı diktatörü İdi Amin’in başarısız politikalarıyla manidar benzerlikler barındırıyor. Faşist darbeci İdi Amin, ülkesindeki yabancıları düşmanlaştırıp kovdu, ardından ülke ekonomik kriz sarmalında içsavaşa sürüklendi…

Mehmet Özdemir | TIMETURK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacı karşıtı nefret söylemleri tartışılmaya devam ediyor. Özdağ, sistematik bir şekilde partilileriyle birlikte başta twitter olmak üzere tüm internet platformlarında sığınmacılara yönelik nefret içerikleri üretiyor. İçişleri Bakanlığı, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki açıklamalarıyla halkı kin ve tahrike yönlendirdiği gerekçesiyle Özdağ'a yönelik suç duyurusunda bulundu. Ancak tüm bunların ötesinde Özdağ'ın Türkiye'de estirmeye çalıştığı faşist rüzgar, manidar bir şekilde 1970'lerin Uganda'sında faşist diktatör İdi Amin'in estirdiği terörle benzerlikler taşıyor.

Uganda'yı 1971-1979 arası yöneten İdi Amin Dada, 300 binden fazla insanın katili olarak tanınıyor…

İdi Amin'in kabileciliği, Ümit Özdağ'ın Kürt karşıtlığı…

İdi Amin'in 1971 ilâ 1979 arasında sadece 8 yıl süren hükümranlığı süresince yaklaşık 300 bin Ugandalı ortadan kayboldu, ya da öldürüldü. Amin devlet yönetimini ele geçirmesi öncesinde ülkedeki pek çok şiddet olayının içinde yer aldı. Ülke içindeki karanlık yapılarla hareket etti. Amin, iktidara gelmesinin henüz 6'ncı ayında kışlalarda katliamlarına başladı. Amin kendisine sadık adamlarla iktidarını pekiştirmek için kendisinin mensubu olduğu kabilenin üyelerini Silahlı Kuvvetler'e doldurdu. Yani bir bakıma ırkçılık ve kabileciliği araçsallaştırıyordu.

1960 darbecisi Muzaffer Özdağ'ın oğlu olan ve Tokyo'da dünyaya gelen Ümit Özdağ ise akademik hayatından ziyade siyasi kişiliği ve ırkçı çıkışlarıyla gündeme geldi. Özdağ son yıllarda Suriyelileri hedef alsa da Suriyelilerin henüz Türkiye'de yoğunlukta olmadığı dönemlerde de farklı hedefler peşindeydi. Şu açıklamaları 2012 yılına ait: “Ana dili Kürtçe olan kadınlarda doğurganlık 4.1 iken, ana dili Türkçe olan kadınlarda 1.9'dur. Bunun anlamı 27 sene sonra Türkçe ana dil grubunun nüfustaki payında keskin bir düşüş olacağıdır.” Şu açıklamaları ise 2020 yılından “Bir Suriyeli kadın, ortalama 5,3 çocuk doğuruyor. Türk kadınlarda bu oran 2 yani çok değil 20 sene sonra sadece kayıtlı olanlara vatandaşlık verilirse 11.5 milyon Suriyeli olacak.”

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Özdağ “Kovacağım” diyor, İdi Amin kovdu!

Liderlik koltuğuna oturmasının ardından katliamlarına başlayan ancak ekonomiyi bir türlü düzeltemeyen Amin, halktan yükselen şikayetler karşısında bir günah keçisi buldu. Amin'in bulduğu bu günah keçisi ülkedeki Uganda vatandaşı Asyalılar oldu. 10 milyon nüfuslu ülkede 100 bin kadar Asya kökenli Uganda vatandaşı vardı. Bunların büyük bir kısmı Hint Yarımadasından gelmiş olan Hintlilerdi. Bu Hintliler, koloni (sömürge) döneminde İngilizler tarafından demiryolu yapımında çalışmaları için getirilmişti. Hintliler, zaman içinde ülkede pek çok iş yerinin sahibi olmuş, ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir konum elde etmişti. Başlangıçta Hintlilerle iyi ilişkiler içinde olan Amin, iktidara gelmesinin ardından bambaşka bir tutum içine girmiştir. Amin 1971 Ekim'inde düzenlediği bir basın toplantısında gerilimin fitilini ateşledi. Amin basının önünde “Asyalıların medeni olmadığını” söyledi. Amin, başka bir toplantıda bir araya geldiği Asya kökenli Ugandalılara yönelik suçlamalarını artırarak onları “vergi ve ülkeden para kaçırmakla” suçladı. Ayrıca Hintlilerin, Uganda'da siyahi Ugandalılara karşı ırkçılık yaptıklarını söyler. Amin, diktatör olduktan 18 ay kadar sonra 5 Ağustos 1972'de ulusal radyo kanalından yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında “Dün gece bir rüya gördüm. Asyalılar ineği sağıp duruyor ama beslemiyorlardı. Bu yüzden artık Asyalılardan kurtulmalıyız” sözlerini kullanır. Bir başka tv konuşmasında “Kampala sokaklarının Hintlilerle dolu olmasını istemiyorum” dedi. “Tüm Asyalıların mı gitmesini istiyorsunuz?” sorusuna karşılık “Evet, hepsi ülkelerine dönmeli” der. Amin, bu sözlerinin ardından ülkedeki Asyalılara ülkeden ayrılmaları için üç aylık süre ilan etti.

MHP ve İYİ Parti'de umduğunu bulamayıp Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, bütün siyasetini mülteci karşıtlığı ve özellikle de Suriyeli karşıtlığı üzerine kurguladı. Bu kapsamda internet ve twitter ortamında aylık 100 binlerce liralık maliyetle yatırımlar yaptığı bilinen Özdağ, sık sık mülteci karşıtı paylaşımlar yapıyor. Özdağ, “İktidarımızda Suriyeliler 1 yıl içinde ülkelerine dönecekler” diyor. Amin'in “Tüm Asyalılar gidecek” vurgusuna benzer bir şekilde Ümit Özdağ da bir çok konuşmasında “Son sığınmacı” ve “Son Suriyeli ülkesine dönene kadar…” vurgusu yapıyor. Özdağ, son Suriyeli'yi Zafer Turizm ile ülkesine göndermeyi vaad ediyor.

Ümit Özdağ, sık sık Suriyeli karşıtı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Özdağ, kişisel twitter hesabından da Suriyelileri hedef gösteriyor.

Kovmak kolay, ya sonrası?..