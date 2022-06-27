Ümit Özdağ: Suriye sınırına mayın yerleştireceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın Reyhanlı’ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirterek, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” dedi.

Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışında konuştu. Burada yaptığı konuşmada partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, “Türk milleti, Haziran 2023'te ‘Artık istemiyoruz, bunlar gitsin' der ve Zafer Partisi'ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz” dedi.

“Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” ifadelerini kullanan Özdağ, yarın Reyhanlı'ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini duyurdu. Özdağ, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması'ndan çekileceğiz. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” ifadelerini kullandı. .