Ümit Özdağ'ın yeni 'kezzap provokasyonu' tutmadı!

Twitter hesabından Konya'nın Meram ilçesinde 'Suriyelilerin 20 TL için bir çocuğun yüzüne kezzap attığını' öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını polis yalanladı. Polis, olayın Özdağın anlattığı gibi gerçekleşmediğini söyledi.

Türkiye'deki mülteciler üzerinden sık sık provokasyon girişiminde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, son yalanı da elinde kaldı.

Twitter hesabından Konya'nın Meram ilçesinde 'Suriyelilerin 20 TL için bir çocuğun yüzüne kezzap attığını' öne süren Özdağ'ın iddialarını, polis ifadeleri yalanladı. Özdağ'ın para için saldırıya uğradığını iddia ettiği çocuğun akranlarıyla oyun oynadığı sırada su zannedilen sıvının atılması nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabı başta olmak üzere tüm söylem ve siyasi girişimlerinde Türkiye'deki mültecileri hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir provokasyona girişti.

Konya'da Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını iddia ettiği çocuğun, yaşıtlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

"20 TL İÇİN SALDIRDILAR YALANI"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, Meram ilçesinde küçük çocuktan 20 TL isteyen Suriyelilerin küçük çocuğa kezzap attığını iddia etti.

Çocuğun babası ile de görüştüğünü öne süren Özdağ, "Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları." dedi.

YALANI ELİNDE PATLADI, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Özdağ'ın Suriyeliler tarafından yüzüne kezzap attığını öne sürdüğü 12 yaşındaki Yusuf İsmail Candan'ın, akranlarıyla oyun oynadığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzabı atan çocuk da yakalandı.

ZANLI ÇOCUĞUN İFADESİ: "KEZZAP OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

12 yaşındaki şüpheli, haziran ayında verdiği ifadesinde, attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söylemişti. G.E.H, ifadesinde, "Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf'a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum" demişti.

G.E.H. ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ahaber.com.tr

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