Ümit Özdağ’ın Türkiye’yi sallayacak kirli planı! Bu plan düşmana hizmet eder…

Ümit Özdağ, bir taraftan katıldığı yayınlar, twitleri ve salon toplantılarında Suriyeliler ve Türkiye’deki Arap mülteciler hakkında ağzına geleni sayıyor. Diğer taraftan Suriyelilerin yanına gidip onları ziyaret ediyor.Ümit Özdağ, Türk siyasetinde geçer akçe olan mağduriyet siyasetini oynamak istiyor.Provokasyonları sonuç verir de o tokatı yerse bunun daha büyük provokasyonlara kapı açacağının farkında…

ANKARA KULİSİ

­­­TIMETURK | İLHAN KESEN

Ankara gazetecileri son aylarda özellikle anketlere odaklanmış durumda…

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilmesi sonrası binde 2-3'lük partilere bile ittifakla Meclis'e girme fırsatı doğunca elbette Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ya da Deva ve Gelecek Partileri'nin alacağı oy oranları da merak ediliyor.

En çok merak edilen…

Ancak en çok merak edilenlerden biri Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin oy oranı… Anketlerde %0,5 ilâ %4 bandında gezen Ümit Özdağ, aşırı sağcı Avrupa partilerinin uzunca bir süredir Batı Avrupa'da izlediği siyaseti ‘milliyetçilik' adı altında Türk gençlerine pazarlıyor… (Bu hareketin orta vadede nereye evrileceği, Nazi Partisi benzeri bir harekete dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olsa da bu başka bir bahis.)

Suriyelilere hem ağzına geleni sayıyor, hem de ziyaret ediyor

Ümit Özdağ, bir taraftan katıldığı yayınlar, twitleri ve salon toplantılarında Suriyeliler ve Türkiye'deki Arap mülteciler hakkında ağzına geleni sayıyor. Gerçekliği kendinden menkul iç savaş uyarıları yapıyor…

Diğer taraftan Suriyelilerin yanına gidip onları ziyaret ediyor. Mesela geçen Ramazan bayramında bir Suriyeli aileyi ziyaret edip ailenin çocuklarına oyuncaklar verdi. Suriyeli kuyumcunun dükkanına girdi, Kilis'te Antep'te Suriyelilerle karşı karşıya geliyor. Suriyelilerden kimlik istediği de oldu, yüzlerine “Sizi ülkenize göndereceğiz” dediği de oldu… Hatta son olarak “Suriyeliler, Türkiye'nin havasını tüketiyor” anlamında sözler söyledi.Kilis'te bir esnafa yönelttiği ‘Nerelisin sen?' sorusuna 'Suriyeliyim, Türkmenim' cevabını alan Özdağ, 'Ha sen Türkmen'sin, bizdensin. Sende sorun yok. Suriyeliler dönsün, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilir” diyebiliyor.

Bütün bu lafların Suriyelilerin gönlünde açacağı yarayı kestirmek zor değil!..

Taş olsa çatlar, insan olsa dayanamaz.

Özdağ'ı yakından tanıyan araştırmacı: Suriyelilerin linç ettiği Türk olarak tarihe geçmek istiyor

Geçtiğimiz akşam, Ankara'da uzun yıllar milliyetçi camiada bulunmuş bir araştırmacıyla oturup çay içtik. Bu araştırmacının özelliği, uzun yıllar Ümit Özdağ'ın görev aldığı MHP, İyi Parti, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü ve başka bazı kurumları avucunun içi gibi biliyor olması… Bahsettiğim araştırmacıyla Türkiye milliyetçilerine dair biraz konuştuktan sonra arkadaş, konuyu Ümit Özdağ'ın Suriyeliler hakkında nefret dolu konuşmasına rağmen Suriyelilerin arasına girmekten çekinmemesine getirdi.

Bu araştırmacı lafı daha fazla uzatmadan şunları söyledi:

Ümit Özdağ, kafasında kırk tane tilki dolaştırır. En yakınındakiler bile tam olarak ne yaptığını bilmez. Heyecanlı ve ataktır ama bir o kadar da hantaldır. Çünkü bir şey ürettiği görülmemiştir. Akılda kalan bir tane Meclis konuşması yoktur… Tam bir şovmendir. Suriyelilere bir küfür etmediği kaldı. Suriyeliler hakkında ağzına geleni söyleyip sonra Kilis'e Gaziantep'e gidip Suriyelilerin arasına karışmak en hafif tabiriyle densizlik. Ümit Özdağ, Türk siyasetinde geçer akçe olan mağduriyet siyasetini oynamak istiyor. Ekrem İmamoğlu'nun böyle kazandığını gördü. Kilis'te veya Suriyelilerin yoğun olduğu bir yerde linç yese, birisi ona tokat atsa, istediğini almış olacak. Türk yurdunda Suriyeliler, Türkleri tokatladı diyecek. Nitekim, sık sık “Falanca yere Suriyeliler giriyor Türkler giremiyor”, “Araplara serbest, Türklere yasak” propagandası yapıyor. Provokasyonları sonuç verir de o tokatı yerse bunun daha büyük provokasyonlara kapı açacağının farkında… Hedefi de bu! .