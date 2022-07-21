Ümit Özdağ'ın 'Suriyeliler' provokasyonunu Konyalı anne ortaya çıkardı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'nın Meram ilçesinde Suriyelilerin 20 TL istedikleri bir çocuğun yüzüne sülfürik asit attığı iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı

Aile ile görüştüğünü belirten Özdağ, “Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış.1 yabancının başına 1 şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay Konya'nın Meram ilçesinde 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, parkta oyun oynadığı sırada 12 yaşındaki Suriyeli G.E.H ile tartıştı. Bu sırada G.E.H. elinde sülfürik asit olduğu sonradan öğrenilen sıvıyı Yusuf İsmail Candan'ın yüzüne fırlattı. Başında ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan Candan Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümit Özdağ, olayı aktardığı paylaşımlarının ardından birkaç medya kuruluşunun, yaşanan olayda Suriyelileri korumaya yönelik haber yaptığını iddia etmişti. Ayrıca yaralı çocuğun annesinin olayı anlattığı bir de video paylaşmıştı. Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaymış olduğu görüntüler sanatçı Mustafa Sandal'la birlikte birkaç ünlü isim tarafından da paylaşıldı. Videoda, anne Medine Candan, KONTV de dahil olmak üzere bazı medya kuruluşlarının, oğullarının yüzüne asitli sıvı atanların, Suriyeli olduğunu gizlediğini söyledi.

“Yapılanın propaganda olduğunun farkındayım”

Olayın yalanlarla anlatılarak kendilerini kışkırtmaya çalıştıklarını vurgulayan Anne Candan, pis bir oyuna getirildiklerinin altını çizerek, “Bana, Güneysınır Haber, Şafak Gazetesi ve KONTV'nin, oğlumun yüzüne Suriyeli değil de bir Türk çocuğun asit attığı haberini yaptıklarını söylediler. Ben de olmayan bir çocuğu nereden çıkaracaksınız, bulun o çocuğu dedim. Kimse kimsenin vebaline giremez” sözleriyle yaşananları anlattı. Candan, “Yapılanın propaganda olduğunun farkındayım. Ben çocuğumun sağlığının arkasındayım. Devletimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, çevremizin sayesinde biz de ayağa kalkacağız” dedi.

“Siyasete çocuklarımızı, kadınlarımızı alet etmesinler”

Çıkar uğruna kirli siyasete kadınların, çocukların ve ailelerin dahil edilmemesini istediğini sözlerine ekleyen Candan, mülteciler üzerinden Anadolu insanını kullanmak isteyenlere de şu sözlerle seslendi: “Kimse bilmediği, duymadığı, gözleriyle görmediği sürece hiçbir şeye hiçbir şekilde inanmasın. Bir de özellikle siyasete çocuklarımızı, evlerimizi, kadınlarımızı alet etmesinler. Bizim yaşadığımız olayda bir yanlışlık oldu, bu yanlışlığı buradan düzeltmek istiyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok, herkesten bu konudan dolayı özür diliyorum.”

Kaynak: KONTV .