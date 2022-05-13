Ümit Özdağ’ın Başdanışmanı Kazancı, fabrikasında 5 mülteciyi çalıştırdığı ortaya çıktı

Suriyeli sığınmacılara karşı yaptığı sert muhalefet ile tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Başdanışmanı Bayram Kazancı'nın, fabrikasında 4'ü Suriyeli sığınmacı 5 mülteciyi çalıştırdığı ortaya çıktı.

‘Suriyeliler yüzünden Türkler işsiz kaldı' diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı Bayram Kazancı'nın fabrikasında 4'ü Suriyeli 5 mültecinin çalıştığı ortaya çıktı.

Bayram Kazancı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşletmemizde 4 kişi SGK'lı Türkmen. Soydaşlarımızı çalıştırmaktan gurur ve şeref duyuyorum. İmkanım olsa daha fazlasını yapardım." dedi.

Öte yandan bir sosyal medya kullanıcısı ise çelişkiye dikkat çekerek, "Sn başdanışmanım, hem ‘Suriyeliler gitsin, onlar yüzünden Türkler işsiz kalıyor deyip, hem fabrikanızda Suriyeli ve Afgan mülteci çalıştırmanız ne tür bi siyaset? " diye soru yöneltti.