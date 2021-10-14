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TIMETURK / GÜNDEM / Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması

Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması

Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı'nın toplumsal gerilim tartışmasıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuk olduğu programda gazeteci Nagehan Alçı'ya 'Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum' dedi.

10 Saat Önce
2021-10-14 08:15:25
Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı arasında toplumsal gerilim tartışması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gazeteci Nagehan Alçı arasında 'toplumsal gerilim' tartışması yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Program sırasında Özdağ, bir soruya yanıt olarak gazeteci Alçı'ya yönelik "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi.

Bu ifadelerden sonra Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" ifadelerini kullandı.

GERİLİMİ GİDEREK ARTTIRABİLİR

Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'a soruduğu sorusunda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi suikastlar olabilir iddiasını konuşunca siz vahim bir takım iddialar ortaya attınız. Şimdi ben bir iki yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta parlamentarizmle ilgili. Türkiye'nin mevcut kutuplaşması, gerilimi giderek arttırabilir. Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet, parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak bir yol aranmalı demiştim. Siz de parti programınızda çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolasıyla sizin sistem değişikliği ile ilgili öngörünüz ne denir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak?"

Özdağ ise "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi.

'DAR KADRONUZA BENİM ÜZERİNDEN MESAJ VERMEYİN'

Nagehan Alçı ise, "Çok ağır şeyler söylediniz, bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Siz kendi, küçük, dar kadronuza benim üzerinden kendinizi dinletmek için bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve partinizi tebrik ettim, sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim" diyerek tepki gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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