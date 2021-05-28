Ümit Özdağ: FETÖ bazı bakanlıklarda aktif

TV 100’de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, 'FETÖ hala aktif, canlı. Bazı bakanlıklarda etkin olarak çalışmaya devam ediyor. FETÖ ile 15 Temmuz sonrası mücadele etmiş bürokratlara yönelik yıldırma operasyonları yapıyor.' dedi.

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, TV 100'de katıldığı canlı yayında FETÖ ile mücadeleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün “aktif ve canlı” olduğunu anlatan Özdağ, “Bunu iyi dinlesinler. Çünkü bunu yakında Meclis'te isim vererek açıklayacağım. Mahkeme kararıyla dinlemeye alınmış, insanları terörize eden bir bakanlıktaki iki müfettiş, 15 Temmuz sonrasında atıldılar, sonra geri döndüler, yine teftiş kuruluna geldiler. Ve 15 Temmuz sonrası FETÖ'yle ilgili mücadele yapan başbakanlığın görevlendirilmesiyle ilgili birinci seviyede mücadele yapan bürokratlara yönelik soruşturma başlattılar. “ dedi.

Özdağ konuşmasının devamında “Bir yetkiliye bilgi ilettim. Ben bakanın işin içinde olduğunu biliyorum.“ şeklinde konuştu.

Hande Aydemir ve Ceyhun Bozkurt'un sorularına Ümit Özdağ'ın verdiği yanıtlar şöyle:

Ümit Özdağ: FETÖ hala aktif, canlı. Bazı bakanlıklarda etkin olarak çalışmaya devam ediyor. FETÖ ile 15 Temmuz sonrası mücadele etmiş bürokratlara yönelik yıldırma operasyonları yapıyor.

'FETÖ'DEN ATILAN İKİ MÜFETTİŞ…'

Bunu iyi dinlesinler. Çünkü bunu yakında Meclis'te isim vererek açıklayacağım. Mahkeme kararıyla dinlemeye alınmış, insanları terörize eden bir bakanlıktaki iki müfettiş, 15 Temmuz sonrasında atıldılar, sonra geri döndüler, yine teftiş kuruluna geldiler. Ve 15 Temmuz sonrası FETÖ'yle ilgili mücadele yapan başbakanlığın görevlendirilmesiyle ilgili birinci seviyede mücadele yapan bürokratlara yönelik soruşturma başlattılar.

Ceyhun Bozkurt: Hangi bakanlık?

Ümit Özdağ: Açıklayacağım. Bundan herkesin haber var. Herkes biliyor. FETÖ bu şekilde taciz edebiliyor.

Hande Aydemir: FETÖ ile mücadeleden bir bakanlığın olduğunu söylemiştiniz? Paylaşır mısınız bizimle?

Ümit Özdağ: Hayır.

Ceyhun Bozkurt: Yetkiliyi uyardınız mı?

Ümit Özdağ: Hangi yetkililerin kim tarafından nasıl uyarıldığını gayet iyi biliyorum.

Ceyhun Bozkurt: Bakan dahil olmak üzere…?

Ümit Özdağ: Bir yetkiliye bilgi ilettim. Ben bakanın işin içinde olduğunu biliyorum.

Ceyhun Bozkurt: Bakanın da işin içinde olduğunu düşünüyorsunuz?

Ümit Özdağ: Evet

Ceyhun Bozkurt: Suç duyurusunda bulunacak mısınız?

Ümit Özdağ: Hayır. Bu siyasi bir mücadele. Ben suç duyurusunda bulunmuyorum. Hukuki mücadele devletin işi…

Hande Aydemir: Bilerek susmak olmuyor mu bu?

Ümit Özdağ: Bildiğim her şeyi açıklasam doğru olmaz. Her şey açıkta konuşulmaz, paylaşılmaz. Bazı şeyler konuşulmadan halledilmek zorundadır. Devlet terbiyesi bunu gerektirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.