Ümit Özdağ'dan ortamı gerecek ziyaret
Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı çıkışlarla büyük tepki toplayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortamı gerecek ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.
2022-06-02 13:59:56
Son günlerde Suriyeli sığınmacılar üzerinden estirilen olumsuz hava sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortamı gerecek bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ümit Özdağ gerçekleştireceği ziyaretle ilgili destekçilerine seslenerek Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:
Bugün saat 14.00'de sığınmacı ve kaçak terörünü yaşayan Esenyurt'u ve Kaymakamlığı ziyaret edeceğim.
Muhtemelen Kaymakam, SS'den izin alamadığı için işi çıkacak görülemeyecek. (Lütfen beni şaşırtın.)
Esenyurt'ta ne olmuştu?
Esenyurt'taki bir camide çocuğa taciz iddiası Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istemişti. Olayların büyümesi üzerine İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü de bölgeye gitmişti.
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